Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - овідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Богданівки з напрямку Петрівського – з озброєння БМП; поблизу Невельського з напрямку Старомихайлівки – зі стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Жолобка з напрямку Сентянівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Зайцевого – з гранатометів різних систем.
Нагадаємо, що 10 вересня окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, а ще два – бойові травмування.
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