Окупанти на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї"

З початку доби 11 вересня окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - овідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Богданівки з напрямку Петрівського – з озброєння БМП; поблизу Невельського з напрямку Старомихайлівки – зі стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Жолобка з напрямку Сентянівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі Зайцевого – з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, що 10 вересня окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню, чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, а ще два – бойові травмування.