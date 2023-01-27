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ПОЛІТИКА

Окупанти на ЗАЕС не зберегли співробітникам стаж та відпустки - Енергоатом

27 січня 2023, 19:52
Окупанти на ЗАЕС не зберегли співробітникам стаж та відпустки - Енергоатом
російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС вже порушує умови контрактів, підписаних колаборантами з фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", яким керує Росатом.

Про це повідомило ДП НАЕК Енергоатом.

"Працівникам, які підписали фількіні грамоти, а точніше - контракти з рашистами, нові "роботодавці" обіцяли зберегти і трудовий стаж, і відпустки. За фактом посібники російських окупантів залишилися без відпусток", - зазначено в повідомленні.

Згідно з новими наказами, відпочити їм дозволять не раніше, ніж через рік після укладання контракту, зазначили у НАЕК.

"Слід зазначити, що спочатку йшлося про половину року, проте пізніше Росатом - спільник загарбників - вирішив, що українці повинні заслужити відпустку, відпрацювавши на рф цілий рік", - наголосили в компанії.

"Енергоатом" у своєму повідомленні вкотре закликав співробітників ЗАЕС не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не зруйнувати власне майбутнє.

"НАЕК Енергоатом гарантує, що відважний персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні компанією виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика", - запевнили в компанії.

Раніше повідомлялось, що українські АЕС отримали гуманітарну допомогу від Westinghouse.

ЕнергоатомЗАЕСокупанти

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