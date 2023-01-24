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Українські АЕС отримали гуманітарну допомогу від Westinghouse

24 січня 2023, 15:19
Українські АЕС отримали гуманітарну допомогу від Westinghouse
Джерело: /t.me/energoatom
Американська компанія Westinghouse надала НАЕК "Енергоатом" як гуманітарну допомогу три тисячі акумуляторних ліхтарів.

Про це повідомляє ДП НАЕК "Енергоатом" у Телеграмі.

"На прохання ДП "НАЕК "Енергоатом" його багаторічний партнер Westinghouse Electric Company надав благодійну допомогу для підтримки та захисту українських АЕС від наслідків війни рф проти України, зокрема обстрілів критичної інфраструктури. Американська компанія передала 3000 потужних акумуляторних ліхтарів, які допоможуть за відсутності світла внаслідок російських атак", – ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Енергоатом та Westinghouse підписали угоду про будівництво в Україні дев'ятьох нових енергоблоків за технологією АР1000. Енергоатом уже розпочав реалізацію проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який планується завершити до 2029 року.

Український уряд ухвалив 20 січня 2023 року розпорядження "Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС". Це дало старт розробленню техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) зведення блоків за технологією АР1000.

Нагадаємо, на всіх українських АЕС почали працювати постійні місії МАГАТЕ.

АЕСгуманітарна допомогаЕнергоатом

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