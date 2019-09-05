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Окупанти накрили вогнем із БМП українські позиції під Новозванівкою

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї",
Станом на 18:00 четверга, 9 травня, російсько-терористичні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.
Окупанти накрили вогнем із БМП українські позиції під Новозванівкою Фото: zi.dn.ua

"Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС  у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з гранатометів різних систем – поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Чермалик; зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог з озброєння бойових машин піхоти обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що бойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.

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09 05 2019 20:14
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