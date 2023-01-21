Окупанти не можуть запустити та обслуговувати енергоблоки ЗАЕС

Через відмову частини українського персоналу Запорізької атомної електростанції співпрацювати з окупантами, росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС заявляють, що окупанти заблокували доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС, котрі відмовились отримувати російські паспорти й підписувати договір із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Така ситуація найкраще свідчить про легітимність "референдуму" та ступінь підтримки окупантів місцевим населенням.

"Аби поліпшити власне становище, загарбники шукають для ЗАЕС "нових" атомників на території рф та готові розселяти майбутніх працівників у націоналізовані, а точніше - примусово забрані, квартири енергодарців, які виїхали з окупованого міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ядерників не так багато на ринку праці і тому окупанти отримали дефіцит кадрів. Також запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку росіяни спричинили через недотримання необхідного температурного режиму. Натомість ворог продовжує зводити укріплення і будувати військові споруди навколо енергоблоків та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива

"Такі дії росіян є категорично неприпустимими та порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки", - додали у ЦНС.

Раніше повідомлялось, що після звільнення Запорізької АЕС на відновлення її роботи Україні знадобиться щонайменше два місяці.