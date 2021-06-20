НОВИНИПротягом минулої доби, 19 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти обстріляли Авдіївку: поранений місцевий мешканець
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках ТКГ 22 липня 2020 року
Фото: з вільних джерел
Про це з посиланням на пресцентр штабу ООС повідомляє Укрінформ.
"Поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поряд із Водяним, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, окупантами з великокаліберних кулеметів був обстріляний населений пункт Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу кульове поранення отримав місцевий мешканець 1989-го року народження. Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.
Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Як зазначається, на обстріли російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши координаційний механізм.
Станом на 7-му годину ранку 20 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках ТКГ 22 липня 2020 року", - наголошують у штабі ООС.
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20 06 2021 10:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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