CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти обстріляли Авдіївку та Піски, поранений боєць ЗСУ
"Противник двічі обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Фото: ООС
"Противник двічі обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – в районі населених пунктів Авдіївка та Піски", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, що у штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі.
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