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Окупанти обстріляли Авдіївку та Піски, поранений боєць ЗСУ

"Противник двічі обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ.
Окупанти обстріляли Авдіївку та Піски, поранений боєць ЗСУ Фото: ООС

"Противник двічі обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – в районі населених пунктів Авдіївка та Піски", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, що у штабі заявили про значне загострення ситуації на Донбасі.

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30 03 2019 18:52
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