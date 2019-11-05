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Окупанти обстріляли Авдіївку та Піски, поранений боєць ЗСУ

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню"
Станом на 18:00 суботи, 11 травня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один оборонець Авдіївки поранений.
Окупанти обстріляли Авдіївку та Піски, поранений боєць ЗСУ

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню", -  повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут противник обстріляв позиції Об'єднаних сил: з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски; зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.

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11 05 2019 18:54
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