CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтаном на 18:00 суботи, 11 травня, російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один оборонець Авдіївки поранений.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти обстріляли Авдіївку та Піски, поранений боєць ЗСУ
"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню"
"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Усі обстріли відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут противник обстріляв позиції Об'єднаних сил: з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Піски; зі стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.
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11 05 2019 18:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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