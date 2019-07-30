Окупанти обстріляли із гранатометів позиції ЗСУ під Луганським "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з гранатометів різних систем"

Російсько-окупаційні війська у вівторок, 30 липня, обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського.

Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з гранатометів різних систем", - зазначається у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook. Втрат з української сторони не зафіксовано. Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.

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