Окупанти обстріляли із ПТРК українських бійців біля Пісків
Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу населених пунктів Миколаївка і Піски – з протитанкових ракетних комплексів; тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.
Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, що восьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.
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