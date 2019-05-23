Окупанти обстріляли із ПТРК українських бійців біля Пісків

"Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї"

Станом на 18.00 четверга, 23 травня, російсько-окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу населених пунктів Миколаївка і Піски – з протитанкових ракетних комплексів; тричі біля населених пунктів Старогнатівка і Чермалик – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з мінометів калібру 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, що восьмеро українських військових потрапили в полон до підконтрольних Росії бойовиків біля Новотроїцького.