CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські окупаційні війська станом на 17.00 20 травня чотири рази порушили режим припинення вогню. Наразі серед українських захисників втрат немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти обстріляли позиції ООС біля чотирьох населених пунктів
Протягом поточної доби, 20 травня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Протягом поточної доби, 20 травня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, неподалік населених пунктів Троїцьке та Авдіївка противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Гнутове окупанти здійснили обстріл у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів.
На обстріли противника Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Крім того, в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню не було.
Читайте також: ЗСУ готові до відсічі збройної агресії на 100% - Хомчак
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 05 2021 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Індію накрив найсильніший за останні 20 років циклон
- ФОТО Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя в ЄС
- ФОТО Посол Нідерландів подарував українським лікарям 600 горщиків тюльпанів