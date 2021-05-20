Окупанти обстріляли позиції ООС біля чотирьох населених пунктів

Протягом поточної доби, 20 травня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає

Російські окупаційні війська станом на 17.00 20 травня чотири рази порушили режим припинення вогню. Наразі серед українських захисників втрат немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Протягом поточної доби, 20 травня, було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, неподалік населених пунктів Троїцьке та Авдіївка противник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів, а біля Новоселівки – ще й з великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Гнутове окупанти здійснили обстріл у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів.

На обстріли противника Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Крім того, в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 5 гектарів території та передали на знищення 38 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 19 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню не було.