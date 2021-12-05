ЗСУ готові до відсічі збройної агресії на 100% - Хомчак

"На сьогодні Збройні сили України, інші складові сектору безпеки та оборони готові до відсічі збройної агресії... Я з упевненістю скажу, що готові на 100%", - сказав Хомчак.

Фото: УНН

Збройні сили України (ЗСУ) на 100% готові до відсічі збройної агресії, повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак, зазначає "Інтерфакс-Україна". "На сьогодні Збройні сили України, інші складові сектору безпеки та оборони готові до відсічі збройної агресії... Я з упевненістю скажу, що готові на 100%, а ось далі, коли розпочинається бій чи агресія, ти не можеш спрогнозувати сьогодні, сидячи за цим столом, як воно йтиме, це покаже лише бій", - сказав Хомчак на спеціальній сесії Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві в середу. Нагадаємо, що Зеленський передав США новий елемент стратегії щодо війни на Донбасі

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