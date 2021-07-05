Зеленський передав США новий елемент стратегії щодо війни на Донбасі, - Кулеба

Це відбулось під час зустрічі з Ентоні Блінкеном

Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу", повідомляє "РБК-Україна".

Країни зокрема розглядають можливість спільної розробки з партнерами зі США та G7 нової стратегії з огляду на російську паспортизацію окупованих територій.

"Стратегія потрібна. Сьогодні президент озвучив один новий елемент і передав його, але логіка, яку ви озвучили, в переговорах присутня", - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що під час зустрічей з Блінкеном йшлося про призначення спецпредставника Держдепартаменту США по Україні.

"Ми озвучили своє бачення цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас із відповіддю", - сказав міністр.

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