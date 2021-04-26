Зеленський пропонує залучити у "Нормандський формат" США, Британію і Канаду
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.
Говорячи про перспективи зрушень у перемовинах щодо Донбасу, він зазначив, що Мінський процес мав би бути більш гнучким і що він бачить два варіанти - "змінити Мінський формат, скоригувати його, або використати інший формат".
За його словами, необхідно змінити дипломатичний підхід та надати більшу роль Вашингтону.
Зеленський закликав розширити формат "Нормандської четвірки", зазначивши, що у перезапущеному форматі могли б взяти участь не лише США, але також Британія і Канада. Прямою цитатою його слова не наводять.
Про прагнення долучити до "Нормандського формату" США Володимир Зеленський казав ще в кінці 2020 року.
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