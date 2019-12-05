Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля десяти населених пунктів

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Окупанти у неділю 11 разів порушили режим припинення вогню, обстріли вели з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

"Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї" - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" окупанти вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове; двічі з автоматичних станкових гранатометів – поблизу Кам'янки і Новотроїцького; зі станкових протитанкових гранатометів – в районі н. п. Пікузи; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля Богданівки; тричі зі стрілецької зброї – біля Авдіївки та Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Кримське; зі станкових протитанкових гранатометів – біля н. п. Зайцеве; зі стрілецької зброї – біля Новотошківського.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються" - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.