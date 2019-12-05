Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля десяти населених пунктів
"Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї" - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" окупанти вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове; двічі з автоматичних станкових гранатометів – поблизу Кам'янки і Новотроїцького; зі станкових протитанкових гранатометів – в районі н. п. Пікузи; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля Богданівки; тричі зі стрілецької зброї – біля Авдіївки та Старогнатівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Кримське; зі станкових протитанкових гранатометів – біля н. п. Зайцеве; зі стрілецької зброї – біля Новотошківського.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються" - додали у штабі ООС.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню.
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