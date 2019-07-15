Окупанти обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї, двоє бійців поранені

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення"

Від початку доби 15 липня окупанти сім разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, у тому числі, й з великокаліберної зброї, забороненої Мінськими угодами. У результаті обстрілів поранено двох українських бійців.

"Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення", - повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі поблизу Водяного: два рази з напрямку Ужівки – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї та з напрямку Пікузи – зі стрілецької зброї; поряд Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї; околиці Авдіївки з напрямку Спартака – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Луганського з напрямку Логвинового – з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Новоолександрівка з напрямку Калинового-Борщуватого – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в пресцентрі Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що раніше бойовики обстріляли будинок цивільного. За даними штабу, під час артилерійського обстрілу снаряд впав у подвір’я приватного будинку, 49-річний цивільний чоловік отримав поранення. Його евакуювали військові медики, але через отримані ушкодження чоловік загинув.