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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм"
Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню. Натомість ворог п'ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї.
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї Фото: zik.ua

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Пісків з напрямку Вольво-Центру – з підствольного гранатомета; поруч із Водяним з напрямку Пікузи – зі стрілецької зброї; двічі неподалік Лебединського з напрямку Саханки – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Широкине з напрямку Саханки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї".

За даними пресцентру, втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, що останній разу обидві сторони дотримувалися "режиму тиші"  29 липня.

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