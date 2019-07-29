CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВодночас, збройні формування Росії та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї та обстіряли Мар'їнку..Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обидві сторорни дотримувалися "режиму тиші" цього дня, - Штаб
28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню
Фото: з вільних джерел
Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано, йдеться у повідомленні на сторінці ООС.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Нагадаємо, бойовики незаконних збройних формувань так званих "Д/ЛНР" обстріляли КПВВ "Мар'їнка" із застосуванням крупнокаліберної зброї.
За даними штабу, обстріл стався в ніч на неділю.
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