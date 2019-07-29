Обидві сторорни дотримувалися "режиму тиші" цього дня, - Штаб 28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню

Водночас, збройні формування Росії та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї та обстіряли Мар'їнку..

Фото: з вільних джерел

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