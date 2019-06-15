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Окупанти обстріляли Станицю Луганську, втрат немає

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Від початку поточної доби російські окупаційні війська здійснили 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
Окупанти обстріляли Станицю Луганську, втрат немає Фото: zi.dn.ua

"Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", -  повідомив прес-центр Об’єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції біля Лебединського були обстріляні з напрямку Ужівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. По Авдіївці окупанти вели вогонь з напрямку Спартака з мінометів калібру 120 мм та 82 мм; поблизу Новотроїцького, з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї; по Красногорівці, з напрямку Старомихайлівки – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано чотири обстріли, усі - поблизу Станиці Луганської. Бойовики вели вогонь з напрямку Миколаївки та Красного Яру з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - поінформували у прес-центрі.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу бойовиками житлового будинку в Мар'їнці постраждали четверо людей, серед яких – дитина.

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15 06 2019 20:27
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