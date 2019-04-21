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Окупанти обстріляли сили ООС біля Катеринівки, є поранений

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення
Збройні формування РФ обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, один український військовий дістав поранення.
Окупанти обстріляли сили ООС біля Катеринівки, є поранений Фото: ООС

"Від початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали у штабі.

Додамо, 20 квітня в Донецькій області бойовики ОРДО вели вогонь із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм. Протягом суботи бойовики порушили режим тиші 7 разів, двічі - із застосуванням забороненого Мінськом озброєння. 

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21 04 2019 19:55
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