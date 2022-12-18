Окупанти обстріляли центр Херсона

Війська країни-агресора вкотре обстріляли центр міста Херсон. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram у неділю, 18 грудня.

"Херсон. По центру місту завдано чергового удару. Постраждали троє людей. Вони отримали осколкові поранення, один поранений у тяжкому стані. Усім надається медична допомога", - написав Тимошенко.

Він зазначив, що на місці обстрілу працюють екстрені служби.

Нагадаємо, цього тижня ворог двічі обстрілював район будівлі обласної адміністрації. Під час останнього обстрілу 15 грудня загинуло двоє людей.

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