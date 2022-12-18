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Окупанти обстріляли центр Херсона

18 грудня 2022, 13:44
Окупанти обстріляли центр Херсона
Фото: з вільного доступу
Війська країни-агресора вкотре обстріляли центр міста Херсон. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram у неділю, 18 грудня.

"Херсон. По центру місту завдано чергового удару. Постраждали троє людей. Вони отримали осколкові поранення, один поранений у тяжкому стані. Усім надається медична допомога", - написав Тимошенко.

Він зазначив, що на місці обстрілу працюють екстрені служби.

Нагадаємо, цього тижня ворог двічі обстрілював район будівлі обласної адміністрації. Під час останнього обстрілу 15 грудня загинуло двоє людей.

Раніше повідомлялось, що у полон здаються цілі підрозділи рф.

війнаХерсонобстріли

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