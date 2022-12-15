Окупанти обстріляли центр Херсона і Херсонську ОВА: є загиблі
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Наразі на місці працюють екстрені служби.
За добу окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини: відкривали вогонь з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів, атакували дронами.
Загалом, 14 грудня через російські обстріли на Херсонщині загинули троє людей, зокрема 8-річний хлопчик. Начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук розповів, що дитина мала багато пошкоджень через мінно-вибухову травму. Лікарі годину намагалися його реанімувати, але марно.
Ще 13 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Раніше повідомлялось, що у Херсоні виявили "дитячу камеру" в катівні.