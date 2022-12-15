Окупанти обстріляли центр Херсона і Херсонську ОВА: є загиблі

російсько-окупаційні війська вдарили по центру Херсона, за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Наразі на місці працюють екстрені служби.

За добу окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини: відкривали вогонь з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів, атакували дронами.

Загалом, 14 грудня через російські обстріли на Херсонщині загинули троє людей, зокрема 8-річний хлопчик. Начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук розповів, що дитина мала багато пошкоджень через мінно-вибухову травму. Лікарі годину намагалися його реанімувати, але марно.

Ще 13 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні виявили "дитячу камеру" в катівні.