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Окупанти обстріляли українських військових із озброєння БМП та гранатометів

"Підрозділ, що обороняється, адекватною відповіддю змусив противника припинити обстріл"
Російські окупанти обстріляли позиції українських військових на Донбасі з озброєння бойової машини піхоти та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4 на Луганщині.
Окупанти обстріляли українських військових із озброєння БМП та гранатометів Фото: ООС

"Протягом поточної доби противник здійснив один прицільний обстріл наших позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища Золоте-4 з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

"Підрозділ, що обороняється, адекватною відповіддю змусив противника припинити обстріл", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у покинутій хаті в селі Широкине Донецької області українські військові виявили велику кількість неврахованих боєприпасів.

 

 

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23 03 2019 20:15
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