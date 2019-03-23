Окупанти обстріляли українських військових із озброєння БМП та гранатометів "Підрозділ, що обороняється, адекватною відповіддю змусив противника припинити обстріл"

Російські окупанти обстріляли позиції українських військових на Донбасі з озброєння бойової машини піхоти та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4 на Луганщині.

Фото: ООС

"Протягом поточної доби противник здійснив один прицільний обстріл наших позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища Золоте-4 з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook. За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. "Підрозділ, що обороняється, адекватною відповіддю змусив противника припинити обстріл", - наголошується в повідомленні. Нагадаємо, у покинутій хаті в селі Широкине Донецької області українські військові виявили велику кількість неврахованих боєприпасів.

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