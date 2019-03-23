CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські окупанти обстріляли позиції українських військових на Донбасі з озброєння бойової машини піхоти та станкового протитанкового гранатомета поблизу селища Золоте-4 на Луганщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти обстріляли українських військових із озброєння БМП та гранатометів
"Підрозділ, що обороняється, адекватною відповіддю змусив противника припинити обстріл"
Фото: ООС
"Протягом поточної доби противник здійснив один прицільний обстріл наших позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу селища Золоте-4 з озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станкового протитанкового гранатомета", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
За даними штабу, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
"Підрозділ, що обороняється, адекватною відповіддю змусив противника припинити обстріл", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, у покинутій хаті в селі Широкине Донецької області українські військові виявили велику кількість неврахованих боєприпасів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 03 2019 20:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата