У покинутій хаті в Широкиному виявили арсенал боєприпасів
"З метою недопущення їх потрапляння в неконтрольований обіг і можливого виникнення внаслідок цього надзвичайних подій, в тому числі заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян України, особовим складом групи розмінування від окремої десантно-штурмової бригади проведено обстеження 0,2 гектара території на наявність вибухонебезпечних предметів", - повідомляє штаб ООС в Facebook.
Військові виявили та вилучили 37 пострілів для гранатомета ПГ-7, 16 пострілів для гранатомета ПГ-22 і 20 снарядів для гармати 2А42 бойової машини піхоти БМП-2.
Фото:Facebook
Усі вилучені боєприпаси знищили на спеціальному майданчику.
Фото:Facebook
Фото:Facebook
Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та блокували в Харківській області діяльність торговця зброєю, вивезеною з району проведення Операції об'єднаних сил.
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