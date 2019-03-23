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У покинутій хаті в Широкиному виявили арсенал боєприпасів

Їх знищили на спеціальному майданчику
У покинутій хаті в селі Широкине Донецької області українські військові виявили велику кількість неврахованих боєприпасів.
У покинутій хаті в Широкиному виявили арсенал боєприпасів Фото:Facebook

"З метою недопущення їх потрапляння в неконтрольований обіг і можливого виникнення внаслідок цього надзвичайних подій, в тому числі заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян України, особовим складом групи розмінування від окремої десантно-штурмової бригади проведено обстеження 0,2 гектара території на наявність вибухонебезпечних предметів", - повідомляє штаб ООС в Facebook.

Військові виявили та вилучили 37 пострілів для гранатомета ПГ-7, 16 пострілів для гранатомета ПГ-22 і 20 снарядів для гармати 2А42 бойової машини піхоти БМП-2.


Фото:Facebook

Усі вилучені боєприпаси знищили на спеціальному майданчику.


Фото:Facebook


Фото:Facebook

Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та блокували в Харківській області діяльність торговця зброєю, вивезеною з району проведення Операції об'єднаних сил.

 
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23 03 2019 15:29
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