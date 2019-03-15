Житель Чугуєва організував торгівлю озброєнням, вивезеним із зони ООС
"Оперативники спецслужби встановили, що житель Чугуєва Харківської області організував протиправне переміщення вибухових речовин і боєприпасів зі сходу України. Засоби ураження зловмисник збував за готівку на території Харківського регіону представникам кримінальних кіл", - за'являє прес-центр СБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів продажу військових засобів ураження.
Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили 15 бойових гранат Ф-1 і РГН із запалами, чотири заряди для протитанкового гранатомета РПГ-7, 2 тисячі патронів до автомата Калашникова калібру 5,45 мм і два детонатори для протитанкових мін.
Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Жителю Чугуєва повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Нагадаємо, що у Краматорську двоє військових намагалися продати автомат і кулемет, списані як бойові втрати.
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