Житель Чугуєва організував торгівлю озброєнням, вивезеним із зони ООС

Засоби ураження зловмисник збував за готівку на території Харківського регіону представникам кримінальних кіл

Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та блокували в Харківській області діяльність торговця зброєю, вивезеною з району проведення Операції об'єднаних сил.

"Оперативники спецслужби встановили, що житель Чугуєва Харківської області організував протиправне переміщення вибухових речовин і боєприпасів зі сходу України. Засоби ураження зловмисник збував за готівку на території Харківського регіону представникам кримінальних кіл", - за'являє прес-центр СБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів продажу військових засобів ураження.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили 15 бойових гранат Ф-1 і РГН із запалами, чотири заряди для протитанкового гранатомета РПГ-7, 2 тисячі патронів до автомата Калашникова калібру 5,45 мм і два детонатори для протитанкових мін.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Жителю Чугуєва повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, що у Краматорську двоє військових намагалися продати автомат і кулемет, списані як бойові втрати.