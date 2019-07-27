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Окупанти обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Кримського, є поранений

"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї"
З початку нинішньої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один обстріл позиції українських військ, при цьому був поранений боєць.
Окупанти обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Кримського, є поранений Фото: mil.gov.ua

"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - повідомляє прес-центр ООС.

Як уточнили у штабі, обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Вогонь з автоматичного гранатомета вівся по позиціях Об'єднаних сил неподалік Кримського з напрямку Сокільники.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення", - поінформували у пресцентрі.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення

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