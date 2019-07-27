Окупанти обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Кримського, є поранений

"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї"

З початку нинішньої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один обстріл позиції українських військ, при цьому був поранений боєць.

"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - повідомляє прес-центр ООС.

Як уточнили у штабі, обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Вогонь з автоматичного гранатомета вівся по позиціях Об'єднаних сил неподалік Кримського з напрямку Сокільники.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення", - поінформували у пресцентрі.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.