Окупанти обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Кримського, є поранений
"Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - повідомляє прес-центр ООС.
Як уточнили у штабі, обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Вогонь з автоматичного гранатомета вівся по позиціях Об'єднаних сил неподалік Кримського з напрямку Сокільники.
"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення", - поінформували у пресцентрі.
Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.
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