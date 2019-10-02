Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Гнутовим
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ поблизу села Гнутове з мінометів калібру 82 мм та поблизу міста Красногорівка – зі стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українських захисників із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Світлодарськ.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
Ситуація у зоні ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що у суботу, 9 лютого, станом на 18:00 у зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків ОРДЛО, двічі з них - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
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