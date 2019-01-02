Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі хутора Вільного окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Російські окупаційні війська з початку доби двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем Фото: ООС

"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник два рази обстріляв позиції наших захисників. При одному з обстрілів найманці застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

Як уточнили у штабі, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу селища Павлопіль з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі хутора Вільного окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, що 31 січня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню. У двох обстрілах противник застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2019 19:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.