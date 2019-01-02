Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі хутора Вільного окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Російські окупаційні війська з початку доби двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї.

"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник два рази обстріляв позиції наших захисників. При одному з обстрілів найманці застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

Як уточнили у штабі, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу селища Павлопіль з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі хутора Вільного окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, що 31 січня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню. У двох обстрілах противник застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.