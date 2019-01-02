ООС: бойовики 6 разів відкривали вогонь, поранено українського військового
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: двічі з мінометів калібру 82 мм., БМП-2, великокаліберних кулеметів та гранатометів – в районі селища ПІСКИ", - інформує прес-центр штабу ООС.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з мінометів калібру 82 мм. та гранатометів – в районі населеного пункту КРЯКІВКА; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища КРИМСЬКЕ; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі ХУТОРА ВІЛЬНИЙ; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь, застосувуючи чергові вогневі засоби.
За даними розвідки, 31 січня, одного окупанта знищено, двоє отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Нагадаємо, що станом на 31 грудня 2018 року кількість жертв конфлікту на Донбасі за оцінками Управління верховного комісара ООН з прав людини налічувала від 40 до 43 тисяч.
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