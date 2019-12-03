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Окупанти обстріляли захисників Авдіївки, втрат немає

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Російсько-окупаційні війська за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню.
Окупанти обстріляли захисників Авдіївки, втрат немає Фото: ООС

"11 березня противник один раз порушив режим припинення вогню, обстрілявши зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі міста Авдіївка", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Втрат серед українських захисників внаслідок обстрілу немає.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, що 11 березня, в зоні бойових дій на Донбасі не зафіксовані обстріли з боку бойовиків. Українські військові протягом дня не зазнали втрат.

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12 03 2019 08:24
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