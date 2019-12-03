CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійсько-окупаційні війська за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти обстріляли захисників Авдіївки, втрат немає
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Фото: ООС
"11 березня противник один раз порушив режим припинення вогню, обстрілявши зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі міста Авдіївка", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Втрат серед українських захисників внаслідок обстрілу немає.
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Нагадаємо, що 11 березня, в зоні бойових дій на Донбасі не зафіксовані обстріли з боку бойовиків. Українські військові протягом дня не зазнали втрат.
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