CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійсько-окупаційні війська 28 липня один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши з великокаліберного кулемета КПВВ "Мар'їнка".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти один раз за день порушили "хлібне перемир’я"
"Зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Окрім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано"
Фото: з вільних джерел
"Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Окрім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - зазначається у повідомленні прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення.
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