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Окупанти один раз за день порушили "хлібне перемир’я"

"Зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Окрім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано"
Російсько-окупаційні війська 28 липня один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши з великокаліберного кулемета КПВВ "Мар'їнка".
Окупанти один раз за день порушили "хлібне перемир’я" Фото: з вільних джерел

"Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Зокрема, противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. Окрім цього, обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - зазначається у повідомленні  прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення

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