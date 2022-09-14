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Окупанти почали визнавати поразку – ISW

ЗСУ вигнали російських окупантів із Харківської області і спонукали Кремль відкрито визнати поразку у війні.
Окупанти почали визнавати поразку – ISW Фото: Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 13 вересня.

"Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Офіційні особи Кремля та пропагандисти активно обговорюють причини поразки РФ у Харківській області", – наголошують аналітики.

Також в ISW зазначають, що у Кремлі раніше ніколи не визнавали поразок – біля Києва чи згодом на острові Зміїний.

"Росіяни подавали відступ від Києва як рішення поставити пріоритетом "звільнення" Донбасу, а вихід з острова Зміїний – як "жест доброї волі", – зазначили фахівці.

В Інституті вивчення війни додають, що міністерство оборони РФ спочатку запропонувало подібне пояснення для російської невдачі у Харкові, стверджуючи, що війська відводяться для перегрупування, але цей облудний наратив не витримав красномовної критики у Мережі.

Нагадаємо, сьогодні вдень повідомлялося, що на Харківщині звільнили 300 населених пунктів. Пізніше зазначалось, що ЗСУ за 5 днів звільнили більше території України, ніж росіяни захопили з квітня.

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14 09 2022 08:31
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