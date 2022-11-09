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ЗСУ за 5 днів звільнили більше території України, ніж росіяни захопили з квітня - ISW

Абсолютне звільнення Ізюма назвали в ISW найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні
ЗСУ за 5 днів звільнили більше території України, ніж росіяни захопили з квітня - ISW

російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, з 6 вересня українські війська звільнили понад 3 000 квадратних кілометрів території, що є більшою площею від того, що російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня.

Абсолютне звільнення Ізюма назвали в ISW найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні. Так, повернення Ізюму під контроль України завадить просуванню росіян вздовж траси E40, яку вони хотіли використати для обходу українських позицій на лінії Слов’янськ-Краматорськ із флангу.

Успішне оточення росіян, які втікають з Ізюма, призведе до знищення або захоплення значних сил окупантів і посилить проблеми російської армії.

"російські військові кореспонденти також повідомляли про проблеми при евакуації з Ізюма, вказуючи на те, що українські сили принаймні частково закривають котел у деяких районах", – зазначили експерти.

Водночас російські війська посилюють фільтраційні заходи в Херсонській та Запорізькій областях у відповідь на контрнаступ українських військ на півдні. У Генштабі повідомили, що російські війська та підрозділи фсб, направлені з рф, шукають цивільних осіб, які допомагають українським силам. 

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11 09 2022 20:56
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