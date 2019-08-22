Окупанти порушили "тишу" біля п’яти населених пунктів на Донбасі
"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі в районі Богданівки з напрямку Петрівського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Зайцевого з напрямку Гольмівського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, що спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що вважає найефективнішим останнє перемир'я на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн