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Окупанти порушили "тишу" біля п’яти населених пунктів на Донбасі

"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
З початку доби 22 серпня окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню.
Окупанти порушили "тишу" біля п’яти населених пунктів на Донбасі Фото: zi.dn.ua

"Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", -  повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі в районі Богданівки з напрямку Петрівського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Зайцевого з напрямку Гольмівського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, що спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що вважає найефективнішим останнє перемир'я на Донбасі.

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