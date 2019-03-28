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Окупанти пошкодили газопровід у Новолуганському

"Без газу і тепла залишились літні люди, діти"
Російсько-окупаційні війська обстріляли Новолуганське та пошкодили газопровід.
Окупанти пошкодили газопровід у Новолуганському Фото: ООС

"Днями російсько-окупаційними військами було здійснено черговий терористичний акт проти народу України – обстрілу із застосуванням мінометів зазнав населений пункт Новолуганське. В результаті цього "братерського вогню" було ушкоджено газопровід. Без газу і тепла залишились літні люди, діти", - повідомляє прес-служба штабу ООС.


Фото: ООС

Як зазначається, найближчим часом українські ремонтники розпочнуть відновлювати газопровід, який обіцяють полагодити протягом кількох діб.

Фото: ООС

Нагадаємо, що з початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.

 
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28 03 2019 20:41
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