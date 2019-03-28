CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійсько-окупаційні війська обстріляли Новолуганське та пошкодили газопровід.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти пошкодили газопровід у Новолуганському
"Без газу і тепла залишились літні люди, діти"
Фото: ООС
"Днями російсько-окупаційними військами було здійснено черговий терористичний акт проти народу України – обстрілу із застосуванням мінометів зазнав населений пункт Новолуганське. В результаті цього "братерського вогню" було ушкоджено газопровід. Без газу і тепла залишились літні люди, діти", - повідомляє прес-служба штабу ООС.
Фото: ООС
Як зазначається, найближчим часом українські ремонтники розпочнуть відновлювати газопровід, який обіцяють полагодити протягом кількох діб.
Фото: ООС
Нагадаємо, що з початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.
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