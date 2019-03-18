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Окупанти присудили незгодним із анексією Криму загалом 257 років за гратами

"Хто ще не засуджений, але знаходиться в ув'язненні, цей термін становить 312 років"
Журналіст Антон Наумлюк підрахував, що загальний термін ув'язнення, отриманого кримськими татарами й українцями за незгоду з анексією Криму, становить 257 років.
Окупанти присудили незгодним із анексією Криму загалом 257 років за гратами Фото: obozrevatel.com

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, коли всі пишуть про те, чим обернулася анексія Криму, хотілося б назвати ще декілька цифр. 257 років мають провести кримські татари й українці, засуджені російським судом за політичними мотивами в Криму або у справах, пов'язаних із Кримом. Разом з тими, хто ще не засуджений, але знаходиться в ув'язненні, цей термін становить 312 років", - написав Наумлюк.

Як підкреслив журналіст, "ці цифри продовжують рости".

Нагадаємо, що Альянс закликав повернути Крим Україні, в черговий раз засудивши анексію Криму – акт порушення міжнародного права, який НАТО не визнає і ніколи не визнає.

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18 03 2019 15:34
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