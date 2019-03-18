НОВИНИЖурналіст Антон Наумлюк підрахував, що загальний термін ув'язнення, отриманого кримськими татарами й українцями за незгоду з анексією Криму, становить 257 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти присудили незгодним із анексією Криму загалом 257 років за гратами
"Хто ще не засуджений, але знаходиться в ув'язненні, цей термін становить 312 років"
Фото: obozrevatel.com
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні, коли всі пишуть про те, чим обернулася анексія Криму, хотілося б назвати ще декілька цифр. 257 років мають провести кримські татари й українці, засуджені російським судом за політичними мотивами в Криму або у справах, пов'язаних із Кримом. Разом з тими, хто ще не засуджений, але знаходиться в ув'язненні, цей термін становить 312 років", - написав Наумлюк.
Як підкреслив журналіст, "ці цифри продовжують рости".
Нагадаємо, що Альянс закликав повернути Крим Україні, в черговий раз засудивши анексію Криму – акт порушення міжнародного права, який НАТО не визнає і ніколи не визнає.
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