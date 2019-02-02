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Окупанти шість разів за день відкривали вогонь, поранений боєць ЗСУ

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупанти обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї поблизу селища Луганське
З початку доби, 2 лютого, російські окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.
Окупанти шість разів за день відкривали вогонь, поранений боєць ЗСУ Фото: ООС

"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник шість разів обстріляв позиції наших військ", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупанти обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї поблизу селища Луганське та двічі з автоматичних гранатометів - біля н.п. Тавневе. Крім того, з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів був обстріляний Хутір Вільний.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Широкиного та з великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Красногорівка.

Унаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 1 лютого двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї.

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02 02 2019 19:39
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