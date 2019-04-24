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Окупанти шість разів застосували заборонену зброю, втрат немає

"Від початку доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів"
Сьогодні, 24 квітня, окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Окупанти шість разів застосували заборонену зброю, втрат немає Фото: ООС

"Від початку доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції наших підрозділів: з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Миколаївка; з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка; двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Новогналівка та Водяне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил; тричі з мінометів калібру 120 мм – біля населених пунктів Троїцьке та Новозванівка; двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі населених пунктів Попасна і Шуми; з автоматичних станкових гранатометів, – поблизу населеного пункту Луганське.

У штабі повідомили, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, що дружина сина Порошенка заявила, що він таємно служив на Донбасі.

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24 04 2019 18:57
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