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Окупанти сім разів обстріляли українські позиції, один боєць загинув

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Станом на 19.00 понеділка, 2 вересня, російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий загинув.
Окупанти сім разів обстріляли українські позиції, один боєць загинув Фото: unian.net

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС, у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: три рази неподалік Водяного з напрямку Ужівки – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Гранітного з напрямку Тельманового – із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також великокаліберних кулеметів; неподалік Лебединського з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Новомихайлівки з напрямку Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Нагадаємо, що у Дніпрі в клінічній лікарні імені Мечникова помер сержант Олександр Грицаюк, поранений на Донбасі 25 серпня.

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02 09 2019 21:24
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