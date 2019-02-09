У Дніпрі в лікарні помер поранений 25 серпня в Мар'їнці український військовий
"Із сумом повідомляємо, що сьогодні (1 вересня, - Ред.) у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова від поранень, отриманих 25.08.19 внаслідок ворожого обстрілу наших позицій в районі н.п. Мар'їнка, помер воїн 24 ОМБр імені короля Данила - сержант Грицаюк Олександр Володимирович", - повідомили представники 24-ї Окремої механізованої бригади імені короля Данила у Facebook.
"Це була дуже товариська і позитивна людина…надійний друг та побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався неабияким авторитетом, а до служби ставився відповідально і сумлінно", - таким згадують Олександра товариші.
Олександр Грицаюк народився 7 листопада 1971 і проживав у місті Христинівка Черкаської області.
Нагадаємо, що за даними штабу ООС, сьогодні 2 вересня вранці в результаті обстрілу загинув ще один український військовослужбовець.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків