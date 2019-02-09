У Дніпрі в лікарні помер поранений 25 серпня в Мар'їнці український військовий

У Дніпрі в клінічній лікарні імені Мечникова помер сержант Олександр Грицаюк, поранений на Донбасі 25 серпня.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні (1 вересня, - Ред.) у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова від поранень, отриманих 25.08.19 внаслідок ворожого обстрілу наших позицій в районі н.п. Мар'їнка, помер воїн 24 ОМБр імені короля Данила - сержант Грицаюк Олександр Володимирович", - повідомили представники 24-ї Окремої механізованої бригади імені короля Данила у Facebook.

"Це була дуже товариська і позитивна людина…надійний друг та побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався неабияким авторитетом, а до служби ставився відповідально і сумлінно", - таким згадують Олександра товариші.

Олександр Грицаюк народився 7 листопада 1971 і проживав у місті Христинівка Черкаської області.

Нагадаємо, що за даними штабу ООС, сьогодні 2 вересня вранці в результаті обстрілу загинув ще один український військовослужбовець.