Вранці на Донбасі в ході обстрілу загинув військовослужбовець

За добу бойовики 15 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

"1 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Миколаївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, чотири рази неподалік Водяного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, тричі поблизу Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник сім раз обстріляв позиції ООС. Зокрема, двічі неподалік Луганська - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, двічі в районі Зайцеве - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, поблизу Новолуганське - із заборонених Мінській угоді зброї - мінометів калібру 82 мм, неподалік хутора Вільного - застосували підствольні гранатомети і стрілецьку зброю, поблизу Новотошківському - по озброєнню БПМ, гранатометів різних сис тим, великокаліберних кулеметів.

З початку поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув.