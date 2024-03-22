Після ударів росії по ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро

Через пошкодження Дніпровської ГЕС через ракетні дуари рф стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Про це Державна екологічна інспекція Південного округу написала на Facebook-сторінці.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", - йдеться в дописі.

Усі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

Нагадаємо, що сьогодні під час масштабної ракетної атаки на Україну о 05:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.