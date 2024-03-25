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Завали на ДніпроГЕС розбиратимуть близько тижня, на відновлення об'єкта підуть роки – керівник Укргідроенерго

25 березня 2024, 17:53
Завали на ДніпроГЕС розбиратимуть близько тижня, на відновлення об'єкта підуть роки – керівник Укргідроенерго
Ситуація на самій греблі ДніпроГЕС контрольована.

Розбір завалів на ДніпроГЕС триватиме близько тижня. Опісля оцінять наслідки обстрілу.

Про це повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

За словами Сироти, постраждало електричне обладнання та гідроагрегати,  їх відновлення буде тривалим. Зокрема, на виготовлення електричного обладнання під індивідуальне замовлення (це здебільшого європейське і світове виробництво) потрібно 9-12 місяців, а на відновлення гідроагрегатів у цілому - від 18 до 24 місяців. Крім того, потрібен час на відбудову самої машинної зали.

"На сьогодні не можемо розібрати усі завали, оскільки і перекриття, і стіни з підкрановими балками похилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, аби можна було дістатись до нижньої", - сказав Сирота.

Ситуація на самій греблі ДніпроГЕС контрольована. Загрози прориву немає. Загалом на відновлення електростанції потрібні роки, зараз об'єкт не працює.

війна в Україніросія окупантиатака рфДніпроГЕС

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