Окупанти стріляли поблизу трьох населених пунктів, загинув боєць ЗСУ
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази неподалік Водяного з напрямків Ужівки, Пікузів, Азова – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, снайперської та стрілецької зброї; поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з гранатометів різних систем.
"Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська на Донбасі в ніч на 29 серпня намагалися проникнути на позиції українських військових з метою диверсійних дій.
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