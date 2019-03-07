Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Окупанти стріляють із заборонених мінометів та БМП, поранені двоє бійців

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
З початку нинішньої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано десять обстрілів, двох українських військовослужбовців поранено.
Окупанти стріляють із заборонених мінометів та БМП, поранені двоє бійців Фото: espreso.tv

"Від початку доби ворог десять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції Об'єднаних сил були обстріляні тричі: поблизу Водяного, з напрямку Ужівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Опитного, з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї; а околиці Мар'їнки бойовики обстріляли з напрямку Олександрівки з міномета калібру 82 мм.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснено сім обстрілів позицій українських військових. Тричі окупанти відкривали вогонь поблизу Зайцевого, з напрямку Гольмівського - зі стрілецької зброї; двічі неподалік Новолуганського, з напрямку Гольміського і Доломітного - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітної установки.

Позиції ОС у районі Південного були обстріляні з напрямку шахти імені Гагаріна з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці дістали поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, що вчора 2 липня на автомобільній дорозі між Мар'їнкою і Красногорівкою снайпер бойовиків поранив двох волонтерів-медиків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 07 2019 21:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.