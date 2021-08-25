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Окупанти тричі зривали "тишу": загинув боєць, ще двоє дістали поранення

Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Російсько-окупаційні війська протягом минулої доби, 24 серпня, тричі порушили режим припинення вогню у зоні ООС.
Окупанти тричі зривали "тишу": загинув боєць, ще двоє дістали поранення Фото: Економічна правда

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у вранішньому зведенні, опублікованому у Фейсбуці.

Так, поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї.

На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення. Воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника - тяжкий, іншого - задовільний.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. На дії ворога надана адекватна відповідь", - мовиться у повідомленні.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявляє про погіршення ситуації з безпекою на ділянках розведення сил і засобів та поблизу них на сході України.

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25 08 2021 10:42
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