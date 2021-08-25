Окупанти тричі зривали "тишу": загинув боєць, ще двоє дістали поранення
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у вранішньому зведенні, опублікованому у Фейсбуці.
Так, поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї.
На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення. Воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника - тяжкий, іншого - задовільний.
"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. На дії ворога надана адекватна відповідь", - мовиться у повідомленні.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, що спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау заявляє про погіршення ситуації з безпекою на ділянках розведення сил і засобів та поблизу них на сході України.
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