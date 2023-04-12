Окупанти скасували в Криму паради на 1 та 9 травня

Так званий "глава Криму" сергій аксьонов повідомив, що на окупованому півострові цього року не будуть проводити демонстрацію і парад на 1 та 9 травня.

За словами ставленника кремля, таке рішення було прийнято з міркувань безпеки.

Про це аксьонов написав в Telegram-каналі.

"Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" і військовий парад на 9 травня", йдеться в дописі.

Днями аксьонов запевняв, що окупанти на півострові не бояться контрнаступу Збройних сил України та не бачать у ньому для себе "катастрофи".

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя михайло развожаєв сказав, що: "рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі - наразі не ухвалено".

Наразі за їх словами, проводяться консультації з міноборони росії.