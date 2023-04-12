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Окупанти скасували в Криму паради на 1 та 9 травня

12 квітня 2023, 11:51
Окупанти скасували в Криму паради на 1 та 9 травня
Фото:www.pyatigorsk.org
Так званий "глава Криму" сергій аксьонов повідомив, що на окупованому півострові цього року не будуть проводити демонстрацію і парад на 1 та 9 травня.

За словами ставленника кремля, таке рішення було прийнято з міркувань безпеки.

Про це аксьонов написав в Telegram-каналі.

"Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" і військовий парад на 9 травня", йдеться в дописі. 

Днями аксьонов запевняв, що окупанти на півострові не бояться контрнаступу Збройних сил України та не бачать у ньому для себе "катастрофи".

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя михайло развожаєв сказав, що: "рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі - наразі не ухвалено". 

Наразі за їх словами, проводяться консультації з міноборони росії.

Днями представниця президента в Криму назвала ймовірний спосіб деокупації півострова.

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