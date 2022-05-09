ПОЛІТИКА НОВИНИБез світла залишились частини Херсонської та Запорізької областейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти відключили Каховську ГЕС
Російські окупанти і далі продовжують "хазяйнувати" на захоплених територіях, на цей раз вони залишили без світла вони частину двох областей.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - повідомляють у Генштабі.
Раніше стало відомо, що внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.
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05 09 2022 20:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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