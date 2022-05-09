RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Окупанти відключили Каховську ГЕС

Без світла залишились частини Херсонської та Запорізької областей
Окупанти відключили Каховську ГЕС

Російські окупанти і далі продовжують "хазяйнувати" на захоплених територіях, на цей раз вони залишили без світла вони частину двох областей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - повідомляють у Генштабі.
 
Раніше стало відомо, що внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.
 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2022 20:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропагандони путіна ниють через все, що вони втратили на Заході – черговий огляд Джулії Девіс

Пропагандони путіна ниють через все, що вони втратили на Заході – черговий огляд Джулії Девіс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.