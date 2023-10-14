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Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області

14 жовтня 2023, 14:23
Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області
Фото: з вільного доступу
Загарбники намагаються "скувати" українські сили на Авдіївському напрямку.

російські окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - це 31 грудня. Саме тому для них важливо взяти Авдіївку.

Про це в ефірі "Українського радіо" розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива", - наголошує він.

Барабаш наголошує, що протягом останніх днів армія рф досить сильно активізувались на Авдіївському напрямку. Втім, українська лінія оборони стоїть. Окупанти намагаються, захопити висоти, аби не дати ЗСУ "контролювати дуже серйозну ділянку фронту біля Донецька - це понад 50 кілометрів лінії фронту".

"Напевно, одне з найголовніших для росія, їм була потрібна бодай якась "перемога". Отаннім часом з цим у них якось не дуже. Саме для цього була вибрана Авдіївка, яка від 2014 року поруч. Втім, незламна, яку вони не можуть взяти. Що тільки вони не робили за ці всі роки - нічого в них не виходить", - наголосив Барабаш.

Донецька областьконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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