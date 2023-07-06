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Окупанти встановили кулеметні гнізда на дахах енергоблоків Запорізької АЕС – Енергоатом

06 липня 2023, 14:23
Окупанти встановили кулеметні гнізда на дахах енергоблоків Запорізької АЕС – Енергоатом
Фото:Getty Images
На дахах Запорізької АЕС помітили невідомі об'єкти.

Директор ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін прокоментував супутникові знімки американської компанії Planet Labs. 

Про це повідомляє пресслужба державного підприємства.

Петро Котін повідомив, що небезпека на станції залишається великою.

"Небезпека на станції велика і ця небезпека пов'язана перш за все з перебуванням і продовженням перебування на станції військових рф", – йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, яка приблизна кількість військових зараз знаходяться на ЗАЕС: "Їх кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією там знаходиться близько 700 осіб військових".

"І фактично там є і вибухівка, є зброя, є всі інші речовини, які не потрібно щоб вони там були", – зауважив очільник Енергоатома.

Нагадаємо, що напередодні супутник зафіксував нові невідомі об'єкти на даху одного з енергоблоків ЗАЕС.

ЕнергоатомЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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